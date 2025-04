Wegen Krise: Regierung verzichtet auf Osterurlaub

Die Minister sind die ganze Woche verplant

Innenminister Gerhard Karner präsentiert heute die kriminalpolizeiliche Anzeigenstatistik 2024 und ist wegen der Terrorwarnung in Alarmbereitschaft. Im Krisenmodus befindet sich SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer – an Urlaub ist daher nicht zu denken, so sein Büro. Nach Warschau reist SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Sie nimmt am Treffen der EU-Gleichbehandlungsminister teil. ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer reist im Mai nach Japan, um bei der Eröffnung der Weltausstellung in Osaka neue Wirtschaftskontakte zu knüpfen – die Osterwoche ist für Termine reserviert.