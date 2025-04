Diese Wege führen aus dem Budget-Desaster

3. Erhöhung von Mehrwertsteuern, Grundsteuer oder CO2-Abgabe

Das meiste Geld kommt über die Mehrwertsteuer. Erhöhungen in diesem Bereich könnten schnelle Einnahmen bringen. Denkbar wären etwa höhere Steuern auf Luxusgüter, sodass nur einkommensstarke Schichten getroffen wären. Auch an der Körperschaftssteuer könnte gedreht werden. Das ist aber in Zeiten von negativem Wirtschaftswachstum unwahrscheinlich. Ins Spiel gebracht werden immer wieder auch eine Anhebung der Grundsteuer und der CO2-Steuer oder die Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer. Steuererhöhungen treiben allerdings die Inflation an und dämpfen den Konsum.