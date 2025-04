Jetzt sind Feuerlöscher gefragt

So eisig das Trump-Bild, so frühlingshaft warm dagegen jenes gegenüber unserer noch dienstjungen Stocker-Regierung. Im traditionellen APA/OGM-Vertrauensindex, in dem die zuletzt Regierenden, aber auch die Opposition im Vorjahr verheerend beurteilt – um nicht zu sagen: verurteilt – wurden, weht den Ministerinnen und Ministern von ÖVP, SPÖ und NEOS ein freundlicher Wind entgegen, wobei sich der vor Amtsantritt als linker Buhmann abgestempelte rote Minister Markus Marterbauer zum beliebtesten Regierungsmitglied aufschwingt. Ausgerechnet der Finanzminister – in Zeiten des extremen Sparzwangs!