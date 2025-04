Neuer Wirt für ältestes Gasthaus der Stadt?

„Jetzt bin ich schon um die 40 Jahre im Geschäft, aber so etwas ist mir noch nicht passiert“, war Klaus Köttstorfer Anfang Jänner 2023 im Gespräch mit der „Krone“ aus allen Wolken gefallen. Der Grund: Der Schmankerlfleischer, der sich längst auch am Immobiliensektor einen Namen gemacht hat und dem neben dem Schiefen Apfelbaum etwa auch noch das Bratwurstglöckerl und die Bergdiele gehören, musste damals tatsächlich aus der „Krone“ erfahren, dass Wirt Christian Meixner und das Team seines Schiefen Apfelbaums in der Lunzerstraße ein neues Lokal eröffnet hatten.