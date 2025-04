So reagieren Zoos auf die Maul- und Klauenseuche

Reguläre Öffnungszeiten

„Sollte es trotzdem zu einem Fall von MKS kommen, stehen wir in Austausch mit Behörden. Das Keulen von extrem seltenen Tieren ist keine adäquate Lösung. Manche unserer Paarhufer sind Teil internationaler Erhaltungszuchtprogramme. Ihr Verlust wäre irreparabel für den weltweiten Artenschutz“, so Zoologin Daniela Artmann. Trotzdem: Alle Tierparks und Zoos haben offen. Der Wildpark Grünau postet: „Wir freuen uns auf Euren Besuch in den Osterferien.“