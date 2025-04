Wie Trump Softwarefirma aus Linz auf Trab hält

450 der 560 Mitarbeiter sind in Linz tätig

MIC beschäftigt weltweit 560 Mitarbeiter aus 45 verschiedenen Nationen. In der Zentrale in Linz sind rund 450 Spezialisten tätig. Der Rest der Belegschaft ist in den Standorten in den USA, Mexiko, Deutschland, Schweiz, Belgien, Indien und Thailand tätig.