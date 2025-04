Auto bleibt nach Kollision auf Fahrerseite liegen

Kurz vor 8 Uhr war am Donnerstag eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der Konsumstraße in Richtung „Im Schlatt“ unterwegs. Weil sie eigenen Angaben zufolge kurz abgelenkt gewesen war, kam sie in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. In weiterer Folge prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen Zaun am rechten Straßenrand. Der Pkw wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.