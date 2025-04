Kein deutscher Motor | Mit Trump im Lift

Kein deutscher Motor. Wir haben eine neue Regierung – und unsere deutschen Nachbarn auch. Letzteres ist für uns Österreicher vermutlich kaum weniger bedeutend, als eine eigene zu haben. Denn das Schicksal unseres Landes hängt ganz entscheidend vom Wohl und Wehe Deutschlands ab. Claus Pándi erinnert heute in einem Kommentar in der „Krone“ daran, dass die Deutschen und Österreicher nicht nur eine verwandte Sprache sprechen. Er schreibt: „Auch vom Wesen her weisen die Nachbarn verblüffende Ähnlichkeiten mit uns auf.“ Das sei jetzt wieder am Koalitionsvertrag von CDU/CSU mit der SPD deutlich geworden. Im direkten Vergleich zu dem Ende Februar besiegelten Pakt der ÖVP mit der SPÖ und den Neos seien von den Gedanken nicht sehr viele Unterschiede zu erkennen. Die einstigen Großparteien zeigten in Wien wie Berlin, „dass nach Jahrzehnten des Regierens der Kompromiss in ihren Genen steckt“. Das große „Aber“, das Pándi sieht: „Die lieben Nachbarn werden wohl nicht sehr rasch zum Motor, der uns aus dem Graben zieht.“ Ja, stimmt: Österreich wird das weitgehend alleine packen müssen.