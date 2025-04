KI lässt Strombedarf und CO2-Emissionen steigen

KI-Modelle werden in Rechenzentren gehostet, also in physischen Lagerhallen, in denen große Mengen von Servern stehen. Sie erkennen und reproduzieren Muster in riesigen Datensätzen, was viel Energie verbraucht, welche dabei in Wärme umgewandelt wird. Um die Temperaturen unter Kontrolle zu halten, wird viel Kühlwasser benötigt.