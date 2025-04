EU-Kommission will KI-Gigafabriken schaffen

Ein am Mittwoch von der EU-Kommission in Brüssel präsentierter KI-Kontinent-Aktionsplan soll die KI-Innovationskapazitäten der EU steigern und diese mit einem Netzwerk von KI-Fabriken und Supercomputern überziehen. Mit dem Programm InvestAI sollen 20 Milliarden Euro für bis zu fünf Gigafabriken in der Union mobilisiert werden.