Diese Österreicherin zerschießt halb Europa

Warum Österreichs Handballerinnen nach der Heim-EM einen Umbruch vollzogen, wieso die Hürde Türkei auf dem Weg Richtung WM in Deutschland und Holland kein Stolperstein sein darf. Plus: welchen Trumpf Teamchefin Monique Tijsterman in den beiden Play-off-Spielen aus dem Ärmel ziehen kann.