Stadteigener Betrieb steckt tief im Finanzsumpf

Paukenschlag in Vöcklabruck! Die Stadt suspendierte die Leitung der stadteigenen KUF Immobilien GmbH wegen des Verdachts des Missmanagements und der Schlamperei. „Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, mit größtmöglicher Offenheit über die Entwicklungen der letzten Monate zu informieren. Was im Herbst 2024 begann, erschüttert mich persönlich und betrifft unsere gesamte Stadtgemeinschaft“, so Stadtchef Peter Schobesberger (SP).