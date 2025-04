Florida: Frauenmörder per Giftspritze hingerichtet

Dritte Hinrichtung 2025 in Florida

Ein Kommissar merkte bei der Festnahme an, man habe einen „angehenden Serienmörder“ gefasst. Nun wurde der 48-Jährige per Giftspritze im Gefängnis von Raiford hingerichtet. Tanzi ist somit bereits der dritte Häftling, bei dem in diesem Jahr in Florida die Todesstrafe vollstreckt wurde.