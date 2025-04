UNO soll „Schallwaffen-Lüge“ überprüfen

Die Protestwelle in Serbien war durch den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad am 1. November entfacht worden, bei dem 16 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Regierung steht wegen der anhaltenden Proteste unter Druck. Ende Jänner hatte Ministerpräsident Miloš Vučević seinen Rücktritt erklärt.