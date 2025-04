Begeisterter Empfang für serbische Protest-Radler

Bereits Stunden vor ihrer Ankunft warteten rund 2000 Serben – nicht nur in Österreich wohnhafte, sondern auch extra angereiste – auf ihre „Helden“, die gegen die Regierung von Aleksandar Vučić kämpfen. Mit fast vier Stunden Verspätung kamen die 80 Studentinnen und Studenten um 21.15 Uhr am Maria-Theresien-Platz an und wurden von der serbischen Diaspora in Wien gefeiert wie Olympiasieger. Im Ziel fielen einander die Radler in die Arme und hoben ihre Rennräder hoch. Für die erfolgreich absolvierte fünfte Etappe auf dem Weg in die Europa-Hauptstadt Straßburg gab es sogar Urkunden und Medaillen.