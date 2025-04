US-Zölle: Was Kärnten dagegen unternehmen will

USA liegen auf Platz fünf

Was „unüberlegte Zölle“ anrichten können, zeigte Trump schon einmal: „Die USA waren unser zweitwichtigster Partner, in Trumps erster Amtszeit rutschten sie dann auf Platz elf ab. Zurzeit stehen sie auf dem fünften Platz.“ Kärntner Unternehmen führen Waren im Wert von 406 Millionen Euro in die USA aus.