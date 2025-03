US-Zölle: Arbeiter in Autobranche bangen um Jobs

Die Ankündigung vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump, ab 2. April 25 Prozent Zölle auf Autos und Autoteile aus der EU einzuheben, lässt die europäische Automobilindustrie sprach- und ratlos zurück (wir berichteten). Aber nicht nur die Industrie macht sich Gedanken über die Zukunft. Auch in den Werken selbst gibt es aktuell ratlose und mit Sorgen behaftete Gesichter. So auch in der Mahle Filtersysteme-Niederlassung in Bleiburg und im Magna-Werk in Klagenfurt.