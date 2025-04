„Gehen mit Grund und Boden so viel sparsamer um“

Neue Projekte in den Gemeinden

Am Dienstag fiel in Bramberg der Spatenstich mit Fototermin der Politik für eine Kombination aus Wohnen, Einkaufsmarkt und Garage, die später auch die Feuerwehr nutzen kann. 28 Wohneinheiten entstehen, die Hälfte davon sind Starterwohnungen zu besonders günstigen Preisen. „So gehen wir mit Grund und Boden sparsam um“, begrüßt ÖVP-Ortschef Hannes Enzinger den Neubau beim Ortseingang. Zehn Millionen Euro werden investiert.