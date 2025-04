„Es ist herrlich, wieder lange Bälle zu schlagen“

„Beschweren darf ich mich sicher nicht, der Heilungsprozess war überragend“, freut sich Bregenz-Innenverteidiger Stefan Umjenovic, der erst kürzlich sein Comeback nach einer langen Verletzungspause gefeiert hatte. Ende Juli vergangenen Jahres hatte der Wolfurter im ÖFB-Cup beim SC Schwaz in seinem ersten Pflichtspiel für die Schwarz-Weißen einen Kreuzbandriss erlitten, arbeitete seither hart und tat alles für seine Rückkehr auf den Rasen. Siebeneinhalb Monate dauerte es trotzdem, ehe er Ende März beim 4:1-Auswärtssieg in Lafnitz erstmals wieder in der Startelf der Bregenzer stand. Und jetzt genießt der 29-Jährige die zurückgewonnene Fitness. „Es ist herrlich, wieder alles mit der Mannschaft machen zu können, lange Bälle zu schlagen und Meisterschaft zu spielen“, erzählt Umjenovic zufrieden.