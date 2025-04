Bei EM gibt‘s Siegverbot für Trauner Badminton-Ass

Explosiv und aggressiv

„Collins ist mit seiner Aggressivität und Explosivität für den Dänen sicher sehr unangenehm. Man hat schon bei Olympia in Paris gesehen, dass er auch einem Topspieler gefährlich werden kann“, glaubt Zauner. An die 3000 dänische Badminton-Fans werden in der Halle für Wirbel sorgen. Dabei soll Filimon, der dem heutigen ÖBV-Sportdirektor Jürgen Koch einst bei einem Leichtathletiktraining in Bukarest aufgefallen und nach Traun geholt worden ist, gegen Gemke gar nicht gewinnen.