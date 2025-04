In diesen Städten soll Verkehr ausgebremst werden

Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung soll künftig kameraüberwachte Zufahrtskontrollen in Innenstädten ermöglichen und so für Verkehrsberuhigung sorgen. Neben Graz haben auch noch fünf weitere steirische Kommunen Interesse an der Umsetzung bekundet. Nicht allen gefällt das Bremsmanöver.