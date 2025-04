Brigittenau soll sicherer und grüner werden

Und doch geriet die Brigittenau in den letzten Jahren gehäuft negativ in die Schlagzeilen: Morde an Prostituierten, ein Bandenkrieg – und schließlich der grauenhafte Machetenmord direkt vor dem Abgang zur U6 in der Jägerstraße. Dass sich derartige Bluttaten und das darauffolgende Entsetzen in Bevölkerung und Politik auch auf Wahlen auswirken werden, liegt auf der Hand. Doch auch sonst gibt es mit Bau- und Infrastrukturprojekten – und Diskussionen über die Umgestaltung von Plätzen und Straßen – viel zu tun.