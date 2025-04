Verkehrshölle Tabor, Bim-Kritik und Naturparadies

Der Bezirk in Zahlen

Etwas mehr als 110.000 Einwohner (5,5% der Wiener Bevölkerung) hat die Leopoldstadt – Tendenz steigend. 62% kommen aus Österreich, 16% aus EU-Ländern, die restlichen 22% aus anderen Staaten. Mehr als 70.000 Menschen, die in anderen Gegenden wohnen, pendeln täglich in den Zweiten. Knapp 40.000 nehmen den anderen Weg – sie verrichten ihren Job außerhalb der Leopoldstadt. 24% leben in Gemeindebauten oder anderen öffentlichen Wohnbauten, 44% in frei finanzierten Mietwohnungen. Durchschnittlich stehen 35 Quadratmeter pro Person zur Verfügung, man liegt hier im Wien-Schnitt.