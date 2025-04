Trump: EU hat Amerika „sehr schlecht behandelt“

Trump hat vor wenigen Tagen ein gewaltiges Zollpaket vorgestellt, das das Gefüge der Weltwirtschaft stark verändern dürfte. In einem ersten Schritt traten neue pauschale Zölle in der Höhe von zehn Prozent auf Importe aus fast allen Ländern in die USA in Kraft. Am Mittwoch soll ein komplexer Mechanismus folgen, der für Länder noch höhere Zölle vorsieht, mit denen die Vereinigten Staaten laut der Regierung ein besonders großes Handelsdefizit haben. Die EU-Staaten werden mit Zöllen in der Höhe von 20 Prozent belegt.