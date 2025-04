Kuriose Zahlenspiele um den heimischen Wohnbau

SPÖ rechnet nochmals nach

Was wiederum die Sozialdemokraten zum Nachkalkulieren und Nachdenken anregte. „Wie die ÖVP gerechnet hat, wissen wir nicht.“ Aber die Baubewilligungen im geförderten Wohnbau seien auf einem Tiefstand. Die niedrige Wohnbauleistung lasse sich auch an den dramatisch gestiegenen Preisen ablesen. „Die ÖVP spricht von 10.000 Wohnungen und Sanierungen im Projektstatus. Einerseits ist eine Sanierung keine neue Wohnung, andererseits produziert eine langsame Abarbeitung von Projekten eine immer größere Anzahl an Wohnungen im Projektstatus“, heißt es seitens der SPÖ.