Frau und Katzen aus verrauchter Wohnung gerettet

In Baden (NÖ) kam es zu einem dramatischen Brand in einer Wohnung, bei dem eine ältere Dame ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der genaue Ursprung des Feuers blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr wurde erst am Freitagnachmittag alarmiert, als das Feuer bereits erloschen war. Doch die Spuren führten eindeutig zum Küchenbereich ...