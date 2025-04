Nach 20 Jahren den Titel wieder im Visier

Der sich selbst in seiner siebenten Saison am Zeller See befindet. Eine davon bereits vor dem Aus- und Wiedereinstieg in die Liga. „Seit damals hat sich viel getan, der Verein ist stetig gewachsen“, weiß der Schwede. Nachsatz: „Jetzt um die Meisterschaft zu spielen ist die Kirsche auf der Torte.“