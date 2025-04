Hier gibt es Grundstücke zum Schnäppchenpreis

Die angespannte wirtschaftliche Lage in Österreich wirkt sich auch auf den Immobilienmarkt aus. Im vergangenen Jahr wurden daher deutlich weniger Transaktionen getätigt, allerdings wirkte sich das kaum auf den Preis von Baugrundstücken aus. Der stieg trotz geringerer Nachfrage in den meisten Gegenden des Landes weiter an. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Krone+ zeigt die Schnäppchen auf.