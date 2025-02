Trump braucht gefeuerte Atom-Wächter doch zurück

Experten fehlen für nukleare Sicherheit

Laut einem Bericht von NBC News umfasste die Massenentlassung insbesondere sogenannte „probationary employees“, also Mitarbeiter, die sich noch in der Probezeit befinden. Dabei handelte es sich jedoch nicht nur um Verwaltungspersonal, sondern auch um Wissenschaftler, Ingenieure und Sicherheitsexperten, die an der Wartung und Verwaltung des amerikanischen Atomwaffenarsenals beteiligt sind.