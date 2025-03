Trump will sich selbst dritte Amtszeit ermöglichen

Er könne etwa als Vizepräsident einer anderen Kandidatin oder eines anderen Kandidaten antreten, um dann das Amt zu übernehmen, sagte Trump am Sonntag. „Viele Leute wollen, dass ich das mache“, meinte er in Bezug auf eine dritte Amtszeit. Er „arbeite gern“, aber es sei noch viel Zeit und noch sehr früh in der aktuellen Regierungsperiode. Im Juli hatte der Politiker gar gemeint, dass die Menschen „nicht mehr wählen gehen“ müssten, falls er die Präsidentschaftswahl gewinne.