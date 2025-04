US-Zölle: Minister sucht nach Trumps Achillesferse

Wirtschaftsvertreter und Politiker in Österreich sehen in den US-Zollplänen eine Bedrohung für den heimischen Export, der eine zentrale Säule der österreichischen Wirtschaft darstellt – immerhin sind die Vereinigten Staaten nach Deutschland unser zweitwichtigster Handelspartner. Besonders betroffen wären die Industrie sowie insbesondere die Maschinen- und Metallbranche, wie WU-Handelsökonom Harald Oberhofer am Donnerstag in einem Pressegespräch erläuterte.