Zollreigen geht schon vor großer Trump-Rede los

Im Amtsblatt der USA werden die genauen Daten für das Inkrafttreten der Autozölle in Höhe von 25 Prozent bekannt gegeben. Was die Autozölle angeht, so sollen sie bereits am Donnerstag um 00.01 Uhr (US-Ostküstenzeit; 06.01 Uhr MESZ) gelten, heißt es im Federal Register. Die Aufschläge auf Autoteile in gleicher Höhe sollen demnach spätestens am 3. Mai wirksam werden.