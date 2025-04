Ermittlungen gegen Staatsanwältin in Klagenfurt

Strafverfahren läuft

Die Staatsanwaltschaft Wien leitete nun ein Strafverfahren gegen die Frau, die nicht mehr in Klagenfurt tätig ist, ein: „Das aufgrund unserer Strafanzeige nun eingeleitete Strafverfahren gegen die ehemalige Staatsanwältin ist natürlich zu begrüßen. Strafverfahren in Österreich haben ordnungsgemäß geführt zu werden, auch und gerade wenn die Beschuldigten ranghohe Politiker sind“, so Pascuttini auf „Krone“-Anfrage.