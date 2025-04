Unterschiedliche Meinungen, aber dennoch „Freunde“

Sie persönlich habe klare Vorstellungen davon, wie Österreich innerhalb der EU positioniert sein solle – mit einer klaren pro-europäischen Einstellung, aber auch dem Willen und der Kraft, Europa besser zu machen. Plakolm betonte am Rande ihres Treffens mit ihrem ungarischen Amtskollegen János Bóka, sie stehe für ein Europa der Nachbarschaft und der Mitgliedsstaaten, weswegen sie der erste Weg auch in die Nachbarschaft führte. Es gebe Punkte, in denen sie und ihr ungarischer Gastgeber sich einig seien, doch auch Punkte, in denen sie uneins seien. „Aber das hält eine so enge Beziehung aus meiner Sicht aus.“