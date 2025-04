Was Oberösterreich besser macht als die anderen

Zu den Zahlen: Wien schrieb 2024 ein Minus von 1,7 Milliarden Euro, in Niederösterreich und der Steiermark war das Defizit rund 500 Millionen Euro groß. In Salzburg sind es minus 330 Millionen, in Kärnten 180. Oberösterreich schrieb 2024 ein zartes Plus von knapp 30 Millionen. 2025 ist allerdings auch in Linz ein Defizit vorgesehen, und zwar von 253 Millionen Euro.