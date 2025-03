Action pur für die jungen Helden des Alltags

Special-Event in Therme als Dank an die Kinder

Der Landesrat kündigt weiters an, die Initiative „We are Heroes“ fortzusetzen. Bei dem von Dorner ins Leben gerufenen Special-Event gegen Ende der Sommerferien kann der Feuerwehrnachwuchs einen Tag lang kostenlos die Sonnentherme Lutzmannsburg mit viel Action genießen. „So wollen wir die Leistungen unserer jungen Helden würdigen. Ihre Bereitschaft zu helfen, ist beispielhaft“, betont Dorner. 900 Nachwuchsflorianis hatten 2024 mitgemacht, um 200 mehr als das Jahr zuvor – das war neuer Rekord.