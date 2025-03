Wer noch Bücher schreibt, dem ist nicht zu helfen

Die erste Frage lautete: „Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?“ Gott, ich habe diese Frage tausendmal gehört, aber immer wieder versucht, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich erzähle gern von mir. Die meisten meiner Kollegen tun das nicht. Ist ihnen zuwider. Vielmehr deklarieren sie, dass ihr Text rein gar nichts mit dem Urheber zu tun habe, der zufällig daraus vorlese. Biografische Anspielungen habe man in jedem Fall zu unterlassen. Ich sah in die Gesichter der jungen Menschen. Sie wirkten übermüdet (es war auch die letzte Nachmittagsstunde). Fragen hatten sie keine an mich. Allerdings einen erheblichen Vorwurf. Der kam von einem jungen Mann, der angriffslustig wirkte. Ein Buch, das schon im ersten Satz „spoilere“, wie die Geschichte ausgehe, lese er nicht. Die Lehrerin wurde kreidebleich. Mir gefiel der Trotz des jungen Mannes. Ich nahm seinen Einwand ernst und versuchte, mit ihm eine Diskussion darüber zu führen, weshalb das Geschichtenerzählen so launig und vertrackt sei, und dass in der Literatur nie etwas so sei, wie es scheine. Darum mache es auch verdammt viel Spaß, ein Buch zu schreiben.