Mirjam: Rotes Glitzer-Kleid mit Wow-Effekt!

Was für ein Auftritt! „Dancing Stars“-Moderatorin Mirjam Weichselbraun zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich – und sorgte prompt für Wirbel. Sie erschien in einer feuerroten Robe mit glitzernden Rändern, doch das eigentliche Highlight waren die durchsichtigen Details mit Glitzersteinen am Oberkörper.