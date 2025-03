Polizei auf der Jagd nach brutalen Messerstechern

Innerhalb kurzer Zeit kam es in Wien gleich zu drei brutalen Messerangriffen: Ein Unbekannter bedrohte im Februar eine Reinigungskraft am Urban-Loritz-Platz, ein 16-Jähriger stach auf seine 14-jährige Freundin ein, und in der Donaustadt wurde ein Läufer nach einem Streit niedergestochen. Ein Täter befindet sich auf freiem Fuß.