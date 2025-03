Unbekannter sticht auf jungen Läufer (18) ein

Blutige Szenen haben sich am Mittwochabend am Wiener Rennbahnweg in Donaustadt abgespielt: Zwei junge Läufer im Alter von 16 und 18 Jahren waren von einem unbekannten Mann plötzlich angepöbelt worden. Es entwickelte sich ein hitziges Streitgespräch, bis der Unbekannte aus dem Nichts ein Messer zückte und damit auf den 18-Jährigen einstach! WEGA- und Rettungseinsatz!