Werkschau zeigt Fürst Esterházy in Frauenkleidern

Für Paul, der sehr gläubig und ein großer Marienverehrer war, sei diese starke Frau stellvertretend für die Heilige Maria gestanden: „Diese war für ihn stets eine Galionsfigur, die ihm Kraft gab zu bestehen und in schwierigen Lebenssituationen nicht den Mut zu verlieren.“ Verständlich, immerhin erlebte Fürst Paul I. auf den Schlachtfeldern unfassbare Gräuel und musste immer wieder harte Schicksalsschläge hinnehmen. So etwa wurde sein Schwager Franz Nadasdy enthauptet. Auch seine drei Cousinen und sein älterer Bruder Ladislaus wurden 1652 in einer Schlacht gegen die Türken an ein und demselben Tag hingerichtet.