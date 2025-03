Spottreif statt gottgleich! Wenn Kunst schiefgeht

Ein Bild für Götter – von einem Gott. Nichts weniger hätte sich Donald Trump, wenn es nach ihm und seinen Jüngern geht, verdient! Doch was er im Kapitol in Colorado erspäht, ist laut dem US-Präsidenten weit davon entfernt. Mutwillig „verzerrt“ hätte ihn Malerin Sarah A. Boardman, während der von ihr ebenfalls porträtierte Barack Obama gut aussehe. Dass Gemälde prinzipiell keine Fotos sind, Schönheit im Auge des Betrachters liegt oder Trump gar selbst eine „verzerrte“ Sicht auf Dinge haben könnte? Argumente, die an „The Don“ abprallen. Inzwischen wurde sein öliges Antlitz abgehängt ...