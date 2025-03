Neue Triathlon-Serie lockt mit 2 Millionen Dollar

Platz 50 bei den Spielen in Paris – danach rückte Triathletin Lisa Perterer ihren Fokus weg von der olympischen Distanz, startete noch im Vorjahr bei ihrem ersten Ironman. Ende April steht in Texas der nächste am Plan. Mitten in der Vorbereitung auf die USA kam der 33-Jährigen aber noch was dazwischen – eine Wildcard für den Start beim T100-Event in Singapur am 6. April.