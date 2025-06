Polizei erschoss Aggro-Wels: Peta zeigt Beamte an

Die Polizei rückte schließlich an: Zunächst wurde der Badebereich gesperrt, um weitere Angriffe zu verhindern. Da der Fisch für die Badegäste und für Besucher eines am See stattfindenden Musikfestivals als Gefahr eingeschätzt wurde, machten die Beamten schließlich kurzen Prozess. Mit der Dienstpistole wurde er erschossen. Nachdem Angler mit einem Boot den Kadaver aus dem Wasser gezogen hatte, wurde der Schauplatz wieder für Badende freigegeben.