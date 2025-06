Nun fix: Kein Eintritt bei Bleiburger Wiesenmarkt

Bisher wurde zwar bereits in den Ausschüssen darüber diskutiert, noch nie aber im Gemeinderat. Alle 23 Räte von VP, SP und EL haben Dienstag das Kassieren des Eintrittes abgelehnt. „Viel Wirbel um nichts. Wir lassen nicht zu, dass unser Wiesenmarkt negativ kleingeredet wird“, so Gemeinderat Stefan Domej. Das sieht auch Vizebürgermeister Daniel Wrießnig (VP), in Vertretung für Stadtchef Stefan Visotschnig (SP) so: „Es hat Verluste gegeben – was daran liegt, dass die Kosten für die Abhaltung des Marktes von der Sicherheit über Rettungskräfte bis hin zu Energiekosten laufend steigen.“