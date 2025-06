Training für Schäferhunde war keine Tierquälerei

Von einem „Skandalvideo“ sprach Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler, nachdem ihr am 17. Oktober 2023 ein Tierfreund heimliche Videoaufnahmen vom ÖGV-Hundeabrichteplatz in Alkoven übermittelt hatte. „Die überforderte Frau reißt brutal an der Leine, kann ihren hochgepushten Schäferhund nicht halten und schreit ihn ständig hysterisch an. Und der Mann drischt mit einer Peitsche immer wieder auf ihn ein. Ich bin schockiert über so viel Brutalität! Eigentlich ist so eine Tierquälerei verboten.“