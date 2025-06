Zwei Unfälle: Helfer bargen eingeklemmte Personen

„Ein Lkw ist beim Aufladen eines Abrollcontainers umgekippt“, schildert die FF Kirschentheuer ihren Einsatz am Mittwochmorgen. Gegen 9.20 Uhr erhielten die Florianis den Notruf: „Der schwerverletzte Fahrer war in der Kabine eingeklemmt und wurde gemeinsam mit den Feuerwehren Feistritz/Ros., Suetschach und Ludmannsdorf befreit“, so ein Feuerwehrmann. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben, bevor er vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.