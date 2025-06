Zahl der tödlichen Alpinunfälle stieg massiv an

In der alpinen Notfallversorgung zählt vor allem eines: eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen. Wie sehr jedoch die Anforderungen an die Einsatzkräfte steigen, zeigt ein neuer Rekordwert: Mit insgesamt 10.097 Einsätzen verzeichnete der Österreichische Bergrettungsdienst 2024 ein Plus von über vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.