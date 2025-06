Schwarzeneggers größter Kassenknüller enthüllt!

„Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger hat laut eigenen Worten mit der Komödie „Twins – Zwillinge“ das meiste Geld verdient. „Wir bekamen kein Geld und keine Gage, aber eine Beteiligung am Gewinn“, erzählte der 77-Jährige in der US-Talkshow „Watch What Happens Live“ von Moderator Andy Cohen. „Es war fantastisch. Wir haben richtig Kasse gemacht.“