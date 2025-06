Stiefkind Kontrabass: Große Suche nach Nachwuchs

Haring: „Es ist leider so, der Kontrabass zählt zu den Stiefkindern.“ Und das, obwohl in der Musik kein Orchester, kaum ein Volksmusikensemble ohne seine mächtige Stimme sein kann. Und der „Riese“ muss nicht einmal mit in den Unterricht. Laura: „Das ist ganz einfach. Konti bleibt daheim. In der Musikschule wartet ein Kontrabass in meiner Größe auf mich. Es geht auch ohne Chauffeur.“